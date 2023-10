Accoltellato nel sonno, 24enne ucciso: in manette un uomo

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato in un appartamento a Parma ed è morto per i colpi ricevuti alla gola. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 30 ottobre. La vittima è un immigrato originario del Bangladesh, Ahmed Rabby, si trovava nel centro di prima accoglienza gestito dalla cooperativa Leone Rosso, alla periferia della città emiliana dove il giovane era alloggiato. Pare che quando è stato colpito stesse dormendo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i mezzi del 118, polizia e carabinieri, ma per il 24enne non c’era nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per il delitto è stato fermato un 23enne che vive nella stessa struttura dove era ospitata la vittima. Il 23enne è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno intercettato e fermato questa mattina. Pare che l’accoltellamento sia avvenuto in seguito ad una lite.