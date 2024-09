Accordo Regione-Blutec per il pensionamento di 183 dipendenti

L'accordo è subordinato all'assunzione di 350 nuove unità

PALERMO – Firmato l’accordo tra la Regione siciliana e Blutec per l’attivazione delle procedure di isopensione (ossia l’accompagnamento alla quiescenza per i dipendenti delle imprese in crisi, per facilitarne l’acquisizione da parte di altre aziende) a favore dei 183 lavoratori che non verranno assunti dal gruppo Pelligra, così come previsto dall’accordo ministeriale.

L’assessorato del Lavoro metterà a disposizione circa 27 milioni di euro soltanto dopo che il gruppo Pelligra avrà provveduto all’assunzione dei 350 lavoratori, come stabilito dall’accordo quadro firmato in due step il 12 agosto e il 23 settembre scorsi.

“La Regione – dice l’assessore Nuccia Albano – attende la comunicazione di Blutec nella quale si evinca che il gruppo Pelligra ha provveduto a tutti gli adempimenti assunti in sede di offerta e di contratto stipulato con la stessa Blutec. Soltanto dopo aver ricevuto la nota, l’assessorato procederà al versamento dell’importo relativo all’isapertura nei termini fissati dall’Inps, in modo da consentire l’attivazione del percorso con decorrenza dal primo gennaio 2025″.

“L’assunzione dei 350 dipendenti da parte del gruppo Pelligra – continua – è condizione inscindibile per potere attivare il pensionamento anticipato. Siamo fiduciosi che la vicenda si conclude positivamente e che il sito industriale possa essere rilanciato come merita. Del piano e la rinascita dell’area possono essere attrattivi per altre imprese che vogliono investire in Sicilia”.

L’accordo sottoscritto oggi istituisce anche una cabina di regia per monitorare ogni aspetto della vertenza, controllare e verificare lo stato di avanzamento delle pratiche, fino al pagamento delle somme dovute ai 183 lavoratori che usufruiranno della quiescenza anticipata.