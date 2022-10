Accordo Turchia-Russia per il prezzo del gas

Erdogan: "Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul"

Concluso ad Astana l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Erdogan. La questione di una possibile risoluzione al conflitto in Ucraina non è stata discussa, ha detto il portavoce del Cremlino.

Nasce invece l’asse sul gas: “Il potenziale hub in Turchia può essere la piattaforma per determinarne il prezzo”, ha detto Putin aggiungendo “ad Ankara la piena fornitura perché è il partner più affidabile”.

Inoltre, Erdogan durante l’incontro con l’omologo russo ha detto: “Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul”

Intanto passa la linea tedesca, il price cap per ora non è in agenda dell’Ue.

Prosegue l’offensiva russa. Bombardamenti su Mykolaiv, tratto in salvo un bimbo per 6 ore sotto le macerie. A Belgorod un condominio è stato colpito da un attacco ucraino. I filorussi chiedono aiuto a Mosca per evacuare i civili da Kherson