Accursio Sabella presenta “Dalla parte giusta” a Palermo e Messina

Appuntamento al Giardino dei Giusti e all'UniMe

PALERMO – Doppio appuntamento per ‘Dalla parte giusta’. Il giornalista siciliano Accursio Sabella, presenta il suo libro, edito da ‘Laurana’, sabato 16 settembre, alle 18.30, al Giardino dei Giusti, in via Alloro 90, a Palermo, e mercoledì 20 settembre, alle 17, all’Università di Messina (Aula Cannizzaro, plesso del Rettorato). Il 16 settembre l’autore dialogherà con la giornalista Elvira Terranova. Mentre all’incontro previsto a Messina parteciperanno l’ex ministro Gianpiero D’Alia e il professore Francesco Pira, docente associato di Sociologia e delegato alla Comunicazione dell’ateneo peloritano.

Il romanzo

La conversazione prenderà spunto dal romanzo d’esordio di Sabella, che parte dall’omicidio del governatore Giulio Levante, protagonista di una repentina ascesa politica, ritrovato morto in una casa del Buconero, quartiere malfamato della Capitale. Da qui si dipana il racconto della nascita e ascesa de “I giusti”, un gruppo politico affermatosi come riformatore dei costumi morali, un esempio di integrità e rettitudine che ha portato all’implosione del vecchio potere, legato alla misteriosa organizzazione criminale chiamata Cateria.

Tra congiure, menzogne, affari e colpi di Stato, ‘Dalla parte giusta’ ricostruisce la nascita e la morte di un gruppo politico rivoluzionario e dei suoi protagonisti, svelando cosa si nasconde spesso dietro le maschere del potere.

L’evento del 20 settembre è patrocinato dall’Università degli Studi di Messina e promosso dall’Associazione Ulisse di Santa Teresa di Riva (Messina), in collaborazione con la libreria Bonanzinga.

L’autore del libro

Quarantaquattro anni, originario di Sciacca, Accursio Sabella è un giornalista professionista. Per oltre dieci anni ha scritto sul quotidiano online ‘LiveSicilia’, occupandosi principalmente di cronaca politica e inchieste sulla pubblica amministrazione. Dal 2018 al 2020 è stato direttore della testata online.

Ha collaborato con giornali nazionali tra i quali ‘Il Foglio’; ‘Il Fatto Quotidiano’ e il settimanale ‘Panorama’. È autore di articoli-saggi sull’opera di Leonardo Sciascia, per la rivista ‘Segno’.