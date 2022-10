Incidente mortale nel Catanese, una vittima di 19 anni

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico, rimasto ferito anche lui. La dinamica non è chiara.

ACI CATENA – Un incidente mortale è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi ad Aci Catena, nella zona dell’Eremo di Sant’Anna, nei pressi di un incrocio. A morire è stato Mario Filetti, 19enne del posto, che si trovava su uno scooter assieme a un amico. Quest’ultimo sarebbe ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. La vittima, invece, era stata portata in condizioni disperate al Policlinico di Catania.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: non si sa se sia stato coinvolto un altro veicolo o se si sia trattato di una fatalità. Il fatto è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, ma la notizia si è diffusa solo poche ore fa. Gli agenti della polizia municipale di Aci Catena e i carabinieri di Acireale sono intervenuti in via Generale Salvatore Finocchiaro, all’altezza dell’incrocio per via Eremo di Sant’Anna. Le indagini sono in corso.

Sui social già si accavallano i messaggi di cordoglio per “Mariuccio“.: “Non ci sono parole, sono scioccato”, scrive un cugino. E tra i commenti una ragazza aggiunge: “Ho il cuore distrutto, ora sei un angioletto pure tu”. Infine: “Non riesco a crederci: tu, così dolce e buono. Vivrai per sempre nei nostri cuori“.