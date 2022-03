Aci Catena, Oliveri azzera la giunta: crisi nella maggioranza

"Non sussiste più il rapporto fiduciario tra le forze politiche", ha dichiarato il primo cittadino.

ACI CATENA – Il sindaco Nello Oliveri ha azzerato la giunta. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla ricandidatura, sostenuto da Diventerà Bellissima e da altre forze civiche, e dalla nomina del vicesindaco. “Preso atto della situazione politica venutasi a creare all’interno delle forze politiche di maggioranza, non più in linea con l’indirizzo politico del sindaco, – si legge in un dispaccio – il primo cittadino ha ritenuto opportuno, non sussistendo più il rapporto fiduciario tra le stesse forze politiche, gli assessori ed il primo cittadino, con effetto immediato di azzerare l’organo politico”. Nella giornata di domani, Oliveri provvederà a nominare la nuova giunta comunale.