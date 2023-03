Aci Trezza, malore fulminante: ciclista muore sul colpo

Il ciclista è caduto dalla bicicletta, forse a causa di un infarto. Vani i soccorsi del 118: per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare.

ACIREALE. E’ caduto dalla bici dopo essere stato colto fatalmente da un malore. Il teatro della tragedia è stata la strada statale 114 Orientale Sicula. L’ipotesi che appare più probabile, come detto, è che il decesso sia avvenuto a causa di un infarto fulminante. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo la loro corsa si è rivelata vana, perchè per l’uomo non c’era più niente da fare. La notizia è stata riportata dalla pagina Facebook Acireale Social.