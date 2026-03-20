Acireale, apre l’ambulatorio di Cardiologia pediatrica

CATANIA – Nuovo servizio all’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, dove è stato attivato l’ambulatorio di Cardiologia pediatrica all’interno dell’Unità operativa di Cardiologia.
Il servizio, come sottolineato dal direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, risponde a un bisogno assistenziale rilevante in un ambito ancora poco coperto sul territorio. Tra le prestazioni disponibili anche l’ecocardiografia fetale, esame non invasivo eseguito in gravidanza, fondamentale per lo screening precoce delle cardiopatie congenite e delle aritmie fetali.
L’ambulatorio, operativo il mercoledì mattina, è affidato al dirigente medico Elio Caruso e garantisce la presa in carico già dalla 20ª settimana di gestazione, oltre al monitoraggio del neonato dopo la nascita. Le attività coinvolgono anche l’Unità operativa di Pediatria, diretta da Concetta Nicotra.
Per l’utenza esterna, l’accesso avviene tramite i canali ordinari di prenotazione dell’Asp. Il nuovo ambulatorio rafforza la rete cardiologica aziendale e si inserisce in un percorso di integrazione tra ospedale e territorio, con l’obiettivo di migliorare la continuità assistenziale in ambito pediatrico.