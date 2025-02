Acireale, i carabinieri scoprono due parrucchieri abusivi nei garage

Erano nelle frazioni di San Giovanni Bosco e Santa Maria Ammalati

ACIREALE (CATANIA) – Un barbiere ed una parrucchiera che ad Acireale (Catania) avevano allestito le loro botteghe abusive in due garage rispettivamente nelle frazioni di San Giovanni Bosco e Santa Maria Ammalati sono stati sanzionati dai carabinieri per complessivi 8mila euro.

Le loro attività, prive di autorizzazioni, sono state chiuse. Alle operazioni hanno preso parte agenti della polizia locale. Nel primo garage i militari dell’Arma hanno scoperto un vero e proprio parrucchiere per uomo gestito da un giovane di 21 anni.

Al momento dell’accertamento l’esercizio era in piena attività con un cliente seduto per lo shampoo e altri due pronti per il taglio. A Santa Maria Ammalati hanno invece trovato una parruccheria gestita da una donna di 65 anni.