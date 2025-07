Da Acireale il grido di pace di Noa, cantautrice israeliana

Il plauso del sindaco Barbagallo

ACIREALE (CATANIA) – La celebre cantautrice e musicista israeliano Noa, ambasciatrice di Pace, è stata protagonista ieri sera in piazza Duomo ad Acireale del concerto organizzato dalla “Fondazione Bellini”, presieduta da Mattia Pennisi. In collaborazione con la Città di Acireale e il sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’evento si inserisce nel programma Acireale Estate 2025, allestito dall’Amministrazione comunale.

All’indomani dell’evento il sindaco Roberto Barbagallo, ringrazia il presidente della Fondazione Bellini Mattia Pennisi e il Cda, la Regione Siciliana e i bambini dell’istituto San Luigi. Che insieme ai bambini saharawi, ospiti ad Acireale, hanno aperto la serata in piazza Duomo. Offrendo a tutti un momento sentito di riflessione sulla pace e i diritti.

“Acireale – sottolinea – ha vissuto una serata di fortissime emozioni. Noa non è solo un’artista straordinaria, che con la sua voce e la sua musica ha letteralmente incantato tutti i presenti. Noa è un’ambasciatrice di pace. E il suo forte appello alla pace, la sua ferma condanna agli estremismi e alla violenza lanciati dal palco di piazza Duomo ad Acireale meritano l’attenzione di tutti.

È come lei ha detto con parole ferme, non c’è giustificazione per questo orrore e se non siamo tutti colpevoli, siamo tutti responsabili. Noa ha acceso e scosso i nostri cuori. In un momento drammatico in cui non si vuole fermare la guerra. In cui ogni giorno assistiamo a un massacro di civili e di bambini. Noi la ringraziamo per la sua musica meravigliosa e per il momento altissimo a cui abbiamo assistito”.