Acireale, il teatro di via Alessi sarà dedicato al puparo Emanuele Macrì

A cinquant'anni dalla morte del maestro

ACIREALE (CATANIA) – A cinquant’anni dalla morte, la Città di Acireale ricorderà Emanuele Macrì intitolandogli il Teatro di Via Alessi, in segno di stima e gratitudine verso una delle figure più incisive della cultura e delle tradizioni popolari acesi.



Il teatro di via Alessi, che nel 1983 è stato dichiarato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Catania “testimonianza di rilevante interesse culturale in quanto unico esempio di teatro stabile la cui attività rimane legata alla tradizione siciliana dell’Opera dei Pupi”, sarà intitolato al puparo Isidoro Emanuele Macrì con una cerimonia pubblica in occasione del 3° Festival regionale dell’opera dei pupi del prossimo mese di giugno.

“Ieri in Giunta abbiamo deliberato l’intitolazione del Teatro Opera dei Pupi al grande Emanuele Macrì. Acireale rende così il giusto onore a uno dei suoi figli più illustri, ricordandone la memoria a tutti coloro che si recheranno ad ammirare quello che diventerà il Teatro dell’opera dei pupi Emanuele Macrì, – dichiara il sindaco Roberto Barbagallo – .Inaugureremo il teatro durante il Festival regionale dell’opera dei pupi, a cui stiamo lavorando consapevoli del grande valore storico culturale e dell’attrattività di questa nostra tradizione. Il Festival che celebrerà sia Emanuele Macrì, sia la riapertura del nostro teatro, dopo l’importante intervento di restauro, si svolgerà nel mese di Giugno aprendo la nostra estate”.

“Finalmente Acireale, nella ricorrenza del cinquantenario della sua morte, si appresta ad intitolare lo storico Teatro dell’opera dei pupi di via Alessi ad uno dei più grandi Maestri di quest’arte, il puparo Emanuele Macrì, che per decenni è stato l’indiscusso animatore. Si sana dopo tanti anni dalla morte del Maestro Macrì una lacuna storica per la città.

Per l’occasione l’Amministrazione comunale organizzerà una serie di eventi che culmineranno con il festival dell’opera dei pupi previsto per i weekend che vanno dal 7 al 8 e dal 14 al 16 giugno, che vedrà la partecipazione di compagnie acesi e dell’intera Sicilia, che si esibiranno nello storico teatro ristrutturato, che verrà così riconsegnato alla città e nell’adiacente piazza Alfio Grassi,” annuncia l’assessore alla Cultura Enzo Di Mauro.