Acireale, indagato l’ex sindaco Roberto Barbagallo

Il presunto reato è "rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio". Le parole dello stesso Barbagallo.

CATANIA – Roberto Barbagallo, ex sindaco di Acireale e attualmente in corsa per la carica di primo cittadino dello stesso comune etneo, sarebbe indagato per il presunto reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Le indagini coinvolgono anche Santo Musmarra, vigile urbano in servizio presso l’ufficio contro edilizi del Comando polizia municipale di Acireale. A occuparsene è il pm Santo Di Stefano.

I fatti

Ecco i fatti finiti sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori. “Violando i doveri inerenti alla sua funzione o servizio o comunque abusando della sua qualità” – si legge nell’avviso conclusione indagini – “Musmarra rivelava notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete a Barbagallo Roberto, che concorreva nella condotta quale privato istigatore, ed in particolare lo informava del controllo che avrebbe dovuto effettuare presso la struttura della società sportiva Crazy Padel così da consentire allo stesso – ingegnere incaricato di curare gli aspetti amministrativi relativi all’apertura dell’attività commerciale svolta dalla società di cui prima – di regolarizzare gli illeciti urbanisitici/amministrativi commessi dai proprietari della struttura prima del controllo (intenzionalmente ritardato dal Musmarra) e lo teneva poi informato circa la tempistica effettiva dello stesso”.

La nota di Barbagallo

Sull’arrivo dell’avviso di garanzia, è lo stesso Roberto Barbagallo ad intervenire proprio in queste ore con una nota che vi riportiamo di seguito:

“È mio preciso dovere informare i cittadini acesi che oggi mi è stato notificato un avviso di garanzia.

Secondo la contestazione, i fatti involgerebbero vicende legate alla realizzazione di campi di padel. Questioni legate alla verifica delle relative pratiche urbanistiche. Il mio difensore di fiducia, avvocato Enzo Mellia, acquisirà la copia degli atti che mi consentiranno di capirne di più”.