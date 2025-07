Acireale, minaccia operai con un fucile per passare con lo scooter: arrestato

Il diverbio per una strada chiusa, l'uomo è stato arrestato

CATANIA – Ha minacciato con un fucile gli operai di un cantiere per poter attraversare una strada chiusa al traffico a causa di lavori. È finito in manette un 49enne di Acireale, pregiudicato, arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e porto illegale di arma clandestina e alterata, ricettazione, minaccia aggravata e percosse. Resta, naturalmente, la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

La segnalazione è arrivata al 112 dal titolare della ditta impegnata nei lavori in via Carico. Gli operai avevano avuto un diverbio con un uomo in scooter, infastidito per il blocco della circolazione. Dopo una discussione, lo avevano lasciato passare per evitare problemi, ma poco dopo era tornato, convinto di essere stato colpito da una pietra lanciata da un operaio.

Il fucile nel sottosella

A quel punto, raccontano i lavoratori, l’uomo ha estratto un fucile monocanna dal sottosella del mezzo e, dopo aver caricato una cartuccia, ha puntato l’arma all’altezza della pancia di uno degli operai, minacciandolo di morte. Ha poi rivolto l’arma verso un altro operaio, intervenuto per cercare di calmarlo, intimandogli di stare zitto. Subito dopo avrebbe schiaffeggiato il primo operaio e preteso la presenza del titolare, ordinando loro di chiamarlo.

All’arrivo della Polizia l’aggressore si era già allontanato, ma è stato rintracciato poco distante. Gli agenti hanno trovato il fucile carico, con matricola abrasa, all’interno del vano sottosella, insieme ad altre cartucce. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione della Procura, trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza.