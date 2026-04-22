Acireale, nuove norme per le zone D3: arriva il via libera dopo 13 anni

Barbagallo: “Risultato di grande importanza per la città”

ACIREALE – Dopo un ampio e articolato dibattito, il Consiglio comunale ha approvato le nuove norme di attuazione relative alle zone commerciali D3, chiudendo un iter atteso da anni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Barbagallo, che ha sottolineato: “L’approvazione in Consiglio comunale delle nuove norme di attuazione riguardanti le zone D3 commerciali costituisce il completamento di un iter che la città seguiva da anni con particolare interesse, considerati gli innegabili vantaggi per la popolazione. Adesso, finalmente, siamo riusciti a condurre in porto un risultato di rilevante importanza”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Rosario Raneri: “Sono state approvate, finalmente, le nuove norme di attuazione delle zone D3 commerciali. Un atto deliberativo il cui iter inizia nel lontano 2013 e che ha visto tutte le amministrazioni cercare di portarlo a termine. Oggi adeguiamo le nostre norme a quelle delle città vicine, dando la possibilità agli operatori del settore di investire anche nel nostro territorio”.

Il presidente del Consiglio comunale Michele Greco ha evidenziato “l’intenso dibattito” che ha portato all’approvazione, ringraziando il settore Urbanistica guidato dall’ingegnere Nicola Russo e i consiglieri coinvolti, in particolare la terza commissione presieduta da Enzo Di Mauro.

Proprio Di Mauro ha rimarcato la portata del provvedimento: “Dopo 13 anni si è concluso l’iter procedurale per la modifica delle norme di attuazione. Questo non significa maggiore edificazione, ma garantire un’eguaglianza di trattamento per i proprietari di terreni che pagano l’Imu, consentendo anche ai lotti più piccoli di realizzare infrastrutture funzionali ad attività commerciali”.

Il consigliere ha inoltre precisato: “Non vogliamo desertificare il centro storico e respingiamo ogni accusa in tal senso. Le zone D3, che ricadono principalmente su viale Cristoforo Colombo, nella frazione di Santa Maria delle Grazie e su via Salvatore Vigo, daranno nuove opportunità agli imprenditori locali”.

Un percorso, ha concluso Di Mauro, “sempre condiviso negli anni da tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, da sinistra a destra”.