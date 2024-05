Chiede i documenti spacciandosi per carabiniere, denunciato un 55enne

In casa dell'uomo trovate alcune vecchie uniformi

CATANIA – Ad Acireale un uomo 55enne spacciandosi per Carabiniere chiedeva i documenti agli automobilisti fermi ai semafori. È stato smascherato dai veri militari dell’Arma che l’hanno denunciato per illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia e per usurpazione di titoli o di onori.

A segnalare la presenza dell’uomo all’altezza del semaforo di via Cristoforo Colombo e in sella a uno scooter sono stati alcuni automobilisti rimasti perplessi, dopo che aveva mostrato un placca metallica con la lucerna dei Carabinieri e aveva intimato di mostrare i documenti di guida.

La scoperta e la denuncia

I controlli erano durati pochi istanti e l’uomo si era allontanato. I militari dell’Arma hanno però rintracciato l’uomo in meno di 24 ore. In casa sua hanno trovato la placca in metallo contraffatta che era stata inserita in un supporto di pelle sul quale a mano aveva scritto Carabinieri.

In garage gli hanno sequestrato quattro giacche a vento dell’Arma in disuso, tre pantaloni con bande rosse laterali e una giacca da uniforme. Sono in corso indagini per capire come il 55enne sia entrato in possesso del materiale, che è stato sequestrato.