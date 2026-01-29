 Acireale, svuota il conto di un’anziana: denunciato 58enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Acireale, svuota il conto di un’anziana: denunciato 58enne

La segnalazione è partita dall'ufficio postale
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

ACIREALE (CATANIA) – Un 58enne di Acireale che in due mesi avrebbe svuotato il conto di una extracomunitaria di 78 anni è stato denunciato da carabinieri per circonvenzione di persona incapace, appropriazione indebita e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe convinto la donna a trasferire il pagamento della sua pensione di reversibilità su un conto corrente postale anziché bancario. Le avrebbe fatto firmare alcuni documenti da lui stesso definiti ‘non importanti’ per l’accensione del rapporto.

L’origine dell’indagine

E si sarebbe impadronito delle due carte bancomat rilasciate e le avrebbe sottratto la tredicesima mensilità giustificandola con una “trattenuta” da parte dell’Inps. Le indagini dei carabinieri erano state avviate dopo una segnalazione dell’ufficio postale di Guardia Mangano

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI