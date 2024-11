Lavori ad Ancipa, acqua sospesa in comuni del nisseno e dell’ennese

La fornitura interrotta per le opere nella diga

PALERMO – Sospesa la fornitura d’acqua in quattro comuni in provincia di Enna e Caltanissetta: nella mattina di venerdì 8 novembre il sistema di presa galleggiante dell’acqua nella diga Ancipa verrà spostato in un punto di maggiore pescaggio. Lo rende noto Siciliacque.

A causa dei lavori a partire dalle ore 6 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa e quindi temporaneamente sospese le forniture in quattro Comuni dell’Ennese (Enna, Agira, Gagliano Castelferrato e Calascibetta), due del Nisseno (Caltanissetta e San Cataldo) e al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta.

Acqua a Caltanissetta e Enna, gli interventi

Inoltre nell’arco della giornata Siciliacque eseguirà alcuni interventi necessari al nuovo schema di funzionamento dell’acquedotto, in previsione dell’immissione in rete dell’acqua proveniente dai nuovi pozzi che sostituirà parte del fabbisogno idrico prelevato dall’invaso.

La Protezione civile regionale ha organizzato servizi con autobotti dei Comuni, del Corpo forestale e dei vigili del fuoco. Le forniture idriche momentaneamente sospese verranno ripristinate progressivamente tra le ore 16 di sabato 9 novembre e le ore 2 di domenica 10 novembre.