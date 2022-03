Acque agitate in casa Lega, battaglia sui vertici

Salvini chiede gli avvicendamenti per tutte le province, nel Palermitano tre nomi in lista

PALERMO – Le liste per la corsa al consiglio comunale a Palermo sono quasi pronte ma la Lega pensa già alle regionali. E, in vista della competizione d’autunno, si avvistano i primi i posizionamenti e circolano già i nomi dei papabili che potrebbero succedere a Vincenzo Figuccia nel ruolo di coordinatore provinciale a Palermo.

Nei giorni scorsi Matteo Salvini è stato a Palermo e ha visto gli esponenti cittadini del Carroccio. Durante i summit avrebbe richiamato il partito all’ordine: prima delle elezioni se i segretari territoriali del partito sono candidati devono dimettersi. Fonti del Carroccio descrivono anche una certa irritazione del segretario leghista per il mancato avvicendamento dei vertici del partito in tutte le nove province.

A spiegare il da farsi è stato il segretario regionale Nino Minardo. “In accordo con Matteo Salvini – ha spiegato il leghista -, mi occuperò prossimamente di individuare in tutte e nove le province e in tutti i comuni al voto, come avviene in tutta Italia nel nostro partito, la migliore soluzione per consentire a chi si candiderà di poter svolgere liberamente la propria campagna elettorale senza avere pure il peso del ruolo di partito – ha aggiunto Minardo -. Nel caso specifico di Palermo, e non solo, sia chiaro che ciò avverrà contestualmente a tutto il territorio regionale, in assoluta continuità e in totale sintonia con il lavoro svolto da Figuccia e Anello. Piuttosto già la prossima settimana lavoreremo al completamento della lista che, oltre agli uscenti ovviamente ricandidati, vedrà il diretto coinvolgimento dei nostri parlamentari, dei nostri dirigenti e di importanti rappresentanti della società civile”.

A ruota sono arrivate le dichiarazioni di Sandro Anello, responsabile della Lega per Palermo, e di Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale. Entrambi hanno ringraziato per la fiducia Minardo. Fiducia che “è certamente un presupposto essenziale per continuare a lavorare con zelo e abnegazione per la città e per l’intera provincia che quotidianamente mi premuro di battere per ascoltarne i bisogni sotto il segno delle battaglie che la Lega si è sempre intestata: lavoro, previdenza, impresa e famiglia”, ha aggiunto il parlamentare Ars.

Ma secondo quando filtra si starebbe lavorando al prossimo coordinamento provinciale e circola già una rosa di nomi per la successione. Fra le scelte ci sarebbe deputato Francesco Mollame, ex pentastellato passato al Carroccio, Francesco Di Giorgi, sindaco di Chiusa Sclafani e unica fascia tricolore leghista, o Pippo Fallica, ex miccicheiano passato ora con il Carroccio.

Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, e Marianna Caronia, consigliera e deputata regionale della Lega, intanto ringraziano Vincenzo Figuccia. “Fino ad oggi – dicono – ha svolto con grande impegno il suo ruolo di commissario provinciale per fare crescere il partito anche in provincia. Colui che a breve prenderà il suo posto di commissario provinciale godrà del pieno appoggio e del sostegno di tutti noi. Poco importano le cariche all’interno della Lega, ciò che importa è fare squadra per cambiare questa nostra terra”.

Più sfumata la posizione del diretto interessato che contattato da Live Sicilia conferma che il suo mandato è nelle mani del segretario regionale che deciderà i tempi della transizione in tutte e nove le province. “Si farà come ha spiegato Minardo – dice Figuccia che aggiunge: – È naturale che si dia a un eventuale candidato la possibilità di fare la corsa elettorale senza la premura di dover reggere il partito. Questo ovviamente vale per tutte e nove le province. Intanto però si continua a lavorare per rendere sempre più forte la Lega in Sicilia”.

