 Acque inquinate nel Siracusano, denunciato il gestore del depuratore
La guardia costiera ha eseguito delle analisi e constatata la torbidità
I CONTROLLI
di
SIRACUSA – La Guardia costiera di Siracusa ha denunciato il titolare della società responsabile della gestione di un depuratore di acque reflue urbane sulla costa di un Comune della provincia aretusea.

L’accusa è inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose e superamento dei limiti tabellari di legge relativi ai parametri di scarico delle acque reflue trattate all’interno del depuratore.

I militari hanno campionato le acque reflue sversate in mare e hanno constatato la torbidità lungo il tratto di costa interessato dallo scarico. È intervenuto anche il personale dell’Arpa di Siracusa per gli ulteriori accertamenti ambientali.

