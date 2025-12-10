Acque inquinate nel Siracusano, denunciato il gestore del depuratore

La guardia costiera ha eseguito delle analisi e constatata la torbidità

SIRACUSA – La Guardia costiera di Siracusa ha denunciato il titolare della società responsabile della gestione di un depuratore di acque reflue urbane sulla costa di un Comune della provincia aretusea.

L’accusa è inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose e superamento dei limiti tabellari di legge relativi ai parametri di scarico delle acque reflue trattate all’interno del depuratore.

I militari hanno campionato le acque reflue sversate in mare e hanno constatato la torbidità lungo il tratto di costa interessato dallo scarico. È intervenuto anche il personale dell’Arpa di Siracusa per gli ulteriori accertamenti ambientali.