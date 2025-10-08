La polizia ha eseguito accertamenti per 5 mesi

Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale.

Ma l’uomo palesemente ubriaco, l’aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con violenza con l’impugnatura di un machete.

Rieti, violentata nel parco

L’aggressione era avvenuta il 30 aprile e a distanza di 5 mesi la polizia ha arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’uso di armi un 22enne.

A riconoscerlo la donna , che per le lesioni riportate era finita al pronto soccorso e con la sua querela aveva attivato la procedura del codice rosso. Il giovane di nazionalità marocchina, incensurato, era sbarcato a Lampedusa nel 2022 e aveva chiesto la protezione internazionale.E’ stato fermato in Campania dalla Squadra Mobile di Rieti e dagli agenti del Commissariato “Vasto Arenaccia” della questura di Napoli e portato nel carcere di Secondigliano . Provvedimento confermato dal gip di Napoli.