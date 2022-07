ACR Messina, si chiude la prima settimana di ritiro: preso Berto

Il classe 2003 arriva dall'Atalanta

CALCIO - SERIE C

1' DI LETTURA

L’ACR Messina ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Berto. Il difensore, nato a Padova il 20 marzo 2003, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito secco annuale dall’Atalanta. Berto ha compiuto tutto il percorso nel settore giovanile dei bergamaschi e nella scorsa stagione diventa un punto fermo della formazione Primavera collezionando 24 presenze in campionato, 3 in coppa e 1 nella fase finale.

L’annuncio sui social del club peloritano

Intanto, sabato 23 luglio si concluderà la prima settimana di ritiro del Messina che si è svolta nella cornice del Grand Hotel Elite di Cascia il cui staff ha accolto e coccolato tutti i giocatori ed i membri dello staff giallorosso senza fargli mancare nulla. Per la seconda parte della preparazione, da domenica 24 luglio, la comitiva biancoscudata si trasferirà a Roma, nel prestigioso Mancini Park Hotel, per proseguire gli allenamenti.