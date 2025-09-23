Aveva 87 anni

PARIGI – L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni nella regione parigina: lo dice l’agente all’Afp. Era nata a Tunisi, il 15 aprile del 1938. Con Sophia Loren e Gina Lollobrigida, faceva parte della grande generazione di attrici italiane emergenti negli anni 50-60.

Claudia Cardinale e Il Gattopardo

Indimenticabile l’interpretazione di Claudia Cardinale nel film ‘Il Gattopardo’, di Luchino Visconti, datato 1963. L’attrice interpretava il ruolo di Angelica Sedara, una figura centrale nel racconto del passaggio tra l’aristocrazia decadente e la nuova borghesia emergente nell’Italia del Risorgimento che faceva i conti con Garibaldi e la sua impresa dei Mille.

Angelica diventa oggetto del desiderio di Tancredi Falconeri (interpretato da Alain Delon), il nipote del Principe Fabrizio di Salina (interpretato da Burt Lancaster). Il Principe di Salina, pur consapevole del declino dell’aristocrazia, benedice l’unione tra Angelica e Tancredi, vedendo in essa un simbolo del cambiamento inevitabile: l’aristocrazia che si fonde con la borghesia per sopravvivere al mutamento sociale e politico dell’epoca.

Claudia Cardinale

Una delle scena più famose del film, quella del ballo, fu girata a Palermo, nel magnifico Palazzo Valguarnera-Gangi di piazza Croce dei Vespri. La sala degli specchi, dove si svolge il ballo, è uno degli ambienti più iconici del palazzo e dell’intero film.