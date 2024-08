Addio a Federico che voleva fare il cuoco con la gentilezza e il sorriso

I funerali in Francia del giovane siracusano

Chi c’era ieri, lunedì 12 agosto, racconta di una chiesa gremita per l’ultimo saluto a Federico Corrado Modica.

Aveva 16 anni ed è morto il 7 agosto scorso in un incidente stradale. Era era in sella ad una moto e si è scontrato con un camion in una strada di Largentière.

Erano nato a Rosolini, in provincia di Siracusa. Poi i genitori si erano trasferiti a Milano per lavoro e da due anni il ragazzo era andato a vivere con la madre nella città a Sud della Francia.

Federico Corrado aveva una grande passione, la cucina. Ed era riuscita a trasformarla in un lavoro alle dipendenze di un albergo.

Aveva già mostrato del talento, una dote necessaria per chi deve coltivare l’arte della cucina. Federico aveva delle marce in più, però. Erano la gentilezza e quel sorriso rimasto impresso in una fotografia.

Tornava spesso a Rosolini, specie in estate per salutare i parenti. Ed invece ieri sono stati i parenti a fare il viaggio verso la Francia per partecipare al suo funerale. Federico aveva 16 anni. Voleva fare il cuoco.