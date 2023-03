Addio a Gianni Minà, la morte di un mito del giornalismo

Si è spento a 84 anni.

“Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”. Questo l’annuncio sulla pagina socia del giornalista.

Una figura legata alla storia, ai tanti personaggi – con un affetto speciale per il Sudamerica – che affollarono le sue cronache. Per esempio, quel Diego Maradona che lo scelse come amico e cronista di elezione. Ma forse non tutti sanno del rapporto tra il celebre giornalista e la Sicilia. Lo stesso Minà raccontò, in una intervista a ‘Repubblica’.

Si legge, in quella cronaca: ‘In pochi sanno delle sue origini siciliane. La nonna di Gianni Minà, Cesira, era di Asti, ma suo nonno, il padre di suo padre, veniva da un piccolo paese di montagna delle Madonie, Castelbuono, “dove fanno i dolci con la manna e i panettoni giganti”, come ha scritto nella sua autobiografia, “Storia di un boxeur latino” (Minimum Fax). Ma anche sua madre e la sua famiglia erano siciliani. Lei e sua nonna Nella, nata a Lipari, si salvarono dal terribile terremoto del 1908 soltanto perché si erano trasferite a Siracusa per le vacanze di Natale”.