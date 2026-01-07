Adorno: “‘Giocattoli in Movimento’, prova di generosità di Catania”

Il gazebo allestito in via Etnea

CATANIA – “Ancora una volta Catania ha dato prova di grande generosità, aderendo in massa a “Giocattoli in Movimento”. La campagna promossa dal gruppo territoriale Catania Ovest del Movimento 5 Stelle. Al fine di fare rivivere i giocattoli non più usati per destinarli ai bambini meno fortunati”. Lo dice in una nota la deputata regionale Lidia Adorno.

Nel gazebo allestito su via Etnea, i donatori sono stati accolti dalla stessa Lidia Adorno. E da Pietro Privitera, consigliere del Terzo Municipio, Simone Cambria, rappresentante Gruppo Territoriale Catania Ovest, e Giuseppe Fichera, già consigliere comunale a Catania.

“In un momento in cui il consumismo spinge a comprare sempre di più – ha osservato la deputata Lidia Adorno – “Giocattoli in Movimento” ci ricorda che per fare felici i bambini non serve sprecare. Basta dare nuova vita a ciò che già abbiamo. Dal 2009, l’iniziativa invita famiglie e cittadinanza a donare giocattoli e libri usati ma in buono stato. Per permettere ad altri bambini di scegliere un regalo nuovo, gratuitamente”.

I giocattoli raccolti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia.