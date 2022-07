Adrano, 20enne muore in campagna: indagini in corso

Inutile la corsa all'ospedale di Biancavilla.

ADRANO – Una morte dai contorni misteriosi è accaduta oggi ad Adrano. Un 20enne di Bronte è deceduto in circostanze ancora non chiare. Il padre lo avrebbe trova a terra in fin di vita in un fondo agricolo e lo avrebbe trasportato immediatamente al Pronto Soccorso di Biancavilla. La corsa però è stata inutile. A indagare sono i carabinieri della stazione adranita. Tra le ipotesi – scrive VideoStar – un incidente durante dei lavori agricoli.