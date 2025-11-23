Adrano, addio a don Gaetano Milazzo: il cordoglio

L'ultimo saluto in Chiesa Madre

ADRANO (CATANIA) – Addio a Don Gaetano Milazzo, sacerdote di Adrano. Nato l’8 agosto 1945, aveva 80 anni. Molto conosciuto in città era stato ordinato sacerdote il 12 luglio del 1970, dall’allora Arcivescovo di Catania, Mons. Guino Luigi Bentivoglio, all’interno della chiesa Madre di Adrano insieme al compianto don Alfio Conti.

Il suo primo incarico da parroco lo ha svolto dal 1976 al 1990 nella chiesa “San Paolo” a Gravina di Catania. Rientrato, poi, nella sua città natale, dal 1990 al 2000, è stato parroco della chiesa “San Francesco”. E dal 2000 sino all’ottobre del 2022 ha guidato la chiesa del “Santi Apostoli Filippo e Giacomo”.

È stato correttore spirituale della locale Misericordia e Presidente della Fondazione “Pia Casa Villa Angela” di San Giovanni La Punta. Per il suo 50esimio anniversario di sacerdozio, nel 2020, per don Gaetano Milazzo, ci fu una grande festa con una Santa Messa celebrata all’aperto, in piazza Leone XIII, dinanzi la parrocchia, e celebrata dall’allora Arcivescovo di Catania Mons. Salvatore Gristina, alla presenza delle autorità militari e civili con in testa il Sindaco, di quell’anno, Angelo D’Agate e numerosi parrocchiani.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo nei social. Fra questi, quello dello scrittore Franco Saitta: “Don Gaetano Milazzo non è stato soltanto un sacerdote: è stato una presenza… Una presenza che sapeva arrivare in punta di piedi, con quella calma che rassicurava, con quello sguardo capace di ascoltare anche quando le parole non uscivano…

Era un uomo che non cercava visibilità, ma verità… Un uomo che non imponeva, ma accompagnava…

Ha lasciato un segno in chiunque abbia incrociato il suo cammino: nei giovani che ha guidato, nelle famiglie che ha sostenuto, nei più fragili che ha servito con una dedizione che andava oltre ogni ruolo… Il suo ministero non era fatto di gesti eclatanti, ma di attenzioni quotidiane, di conforto silenzioso, di vicinanza discreta…

Oggi la comunità perde un pastore, ma non perde l’eredità che lui ha costruito. E mentre la nostra città si stringe nel dolore, sappiamo che la luce che ha lasciato continuerà a brillare nelle persone a cui ha fatto del bene”. Così Franco Saitta.

I funerali di padre Gaetano Milazzo si terranno lunedì pomeriggio alle 15.30 in Chiesa Madre.

E ad a parlare è il Sindaco di Adrano Fabio Mancuso attraverso una nota stampa: “Padre Gaetano Milazzo, figura stimata e punto di riferimento pastorale per intere generazioni di adraniti che sono cresciuti nella parrocchia di San Francesco e in quella dei Santi Filippo e Giacomo. Ricordo anche la grande umanità, la dedizione pastorale e il costante impegno sociale che hanno contraddistinto la sua vita.

Mi preme ricordare il suo impegno sociale, che ho avuto modo di apprezzare, negli anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sangiorgio Gualtieri. Padre Gaetano Milazzo lascia un’eredità di servizio pastorale che continuerà a vivere nel ricordo di tutti noi. Alla famiglia va il più sentito abbraccio dell’Amministrazione e dell’intera città”.

Nota stampa anche del Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Pellegriti. “Padre Gaetano è stato un punto di riferimento per tanti giovani e fedeli, un sacerdote capace di ascoltare e guidare le comunità parrocchiali a lui affidate. La sua presenza ha rappresentato per Adrano un esempio di autentico servizio verso la Chiesa”.