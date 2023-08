Adrano, auto bruciata in via San Paolo: denunciato il piromane

Si tratta di un 42enne già noto alle forze dell'ordine.

ADRANO – Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato a piede libero un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di incendio. Avrebbe, per futili dissidi, appiccato il fuoco a un’autovettura parcheggiata in strada.

Nella mattinata dello scorso 21 agosto, la volante del Commissariato di Adrano si è recata in via San Paolo, poiché era stata segnalata una macchina in fiamme. Giunti sul posto, gli operatori rilevavano la presenza dei Vigili del Fuoco che avevano provveduto a estinguere il rogo, per cui si procedeva ad accertare chi fosse il proprietario dell’autovettura danneggiata, acclarando nel contempo trattarsi di evento doloso.

Si attivavano le doverose indagini, ricostruendo in breve tempo a ritroso tutte le fasi del fatto sino a individuarne, già nel pomeriggio, l’autore. Il quale veniva, pertanto, deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento a mezzo di incendio.