Ad Adrano “Il giallo della parola: omaggio a Camilleri”

Appuntamento per martedì 16 dicembre

ADRANO (CATANIA) – In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, maestro indiscusso del giallo italiano e tra le voci più originali della narrativa siciliana contemporanea, si terrà la conferenza “Il giallo della parola – Omaggio ad Andrea Camilleri”. Appuntamento per martedì 16 dicembre alle ore 10.

L’incontro sarà guidato dal giornalista Salvo Fallica, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la forza della lingua camilleriana e un racconto dell’aspetto umano, artistico e intellettuale del celebre autore siciliano.

Durante l’evento, organizzato dai Volontari del Servizio civile, saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti che hanno realizzato elaborati artistici e letterari ispirati ai romanzi di Camilleri, dimostrando creatività, sensibilità e capacità di interpretare la ricca produzione dello scrittore.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione, volto a rendere omaggio a una figura centrale della letteratura italiana e a valorizzare il talento delle nuove generazioni.