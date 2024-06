Adrano, piantagione di marijuana in campagna e fuga: due arrestati

Le piante di canapa erano in un terreno abbandonato

ADRANO (CATANIA) – Una piantagione di canapa indiana tra la vegetazione e le sciare di un terreno abbandonato è stata scoperta dagli agenti di Polizia del commissariato di Adrano in contrada Dagala. I poliziotti hanno arrestato in flagranza due adraniti di 24 e 21 anni per coltivazione illegale di cannabis e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti hanno trovato la piantagione durante una perlustrazione delle campagne, in un’area difficilmente accessibile. Nel terreno c’erano cinquanta piante nascoste dai dislivelli del terreno e dalle rocce, da rovi e da muri a secco. Nelle vicinanze sono stati trovati gli attrezzi per la coltivazione, in ottime condizioni.

Adrano, l’appostamento e la fuga

Dopo un appostamento gli agenti hanno visto arrivare i due giovani nel terreno, con sacchi di terriccio, raccolti per tubature e altri materiali. I poliziotti sono intervenuti ma i due giovani sono scappati tra le campagne. A quel punto gli agenti hanno identificato l’auto con cui i due erano arrivati in campagna e hanno poi cercato i giovani nelle loro case.

I due adraniti, dopo aver saputo di essere stati riconosciuti, sono stati rintracciati, secondo modalità diverse, come si legge in un comunicato della Questura di Catania. I due poi si sono presentati agli agenti: il primo dove aveva lasciato l’autovettura, il secondo negli uffici del commissariato.

Dopo una perquisizione dell’auto è stato trovato un barattolo di vetro con circa due grammi di marijuana. La Polizia ha sequestrato le piante, il barattolo e le attrezzature per la coltivazione. I due giovani sono stati arrestati e messi ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.