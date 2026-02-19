EasyJet, passeggero dice frasi inquietanti e l’aereo torna indietro

Caos sul volo decollato da Napoli-Capodichino e diretto a Berlino

Un aereo EasyJet partito da Napoli e diretto a Berlino torna indietro all’aeroporto di Napoli-Capodichino a causa del comportamento sconsiderato di un passeggero.

Durante la tratta, un uomo ha pronunciato frasi definite “inquietanti” facendo riferimento alla “fine del mondo” e generando allarme tra i presenti.

Secondo quanto ricostruito, il passeggero – la cui identità non è stata resa nota – avrebbe iniziato a parlare ad alta voce nel corso del viaggio, creando agitazione tra gli altri viaggiatori.

Alcuni hanno temuto che potesse trattarsi di un terrorista e che a bordo potesse esserci un ordigno esplosivo.

Caos a bordo e l’aereo EasyJet torna indietro

A rendere pubblica la vicenda è stato Francesco Emilio Borrelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha diffuso sui social una segnalazione da lui ricevuta.

“Ci sono stati momenti di caos oggi su un aereo Easyjet Napoli-Berlino. Passeggeri riferiscono che durante il volo un uomo ha iniziato a pronunciare una serie di frasi inquietanti e infastidendo varie persone”, recita il messaggio.

Il passeggero sbarcato e preso in custodia

“C’è stata molta apprensione a bordo, mentre l’aereo ha fatto ritorno a Napoli-Capodichino dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di polizia”, si legge ancora.

Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aeromobile per consentire le verifiche di sicurezza. Al termine delle ispezioni, non sarebbero emerse criticità e il il volo è ripartito verso la capitale tedesca.

La posizione di EasyJet

“Il volo EJU4266 da Napoli a Berlino è rientrato a Napoli poco dopo il decollo a causa del comportamento inappropriato di un passeggero a bordo – si legge in una nota diffusa dalla compagnia aerea – All’arrivo, l’aereo è stato accolto dalla polizia e, una volta che il passeggero è stato fatto scendere, il volo è proseguito verso Berlino. L’equipaggio easyJet è formato per valutare ogni situazione e intervenire rapidamente e in modo appropriato per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri. La sicurezza resta sempre la priorità assoluta per easyJet”.

