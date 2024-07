Catania, ruba un portafogli in aeroporto: fermato a bordo di un aereo

Il 53enne dopo il furto si è imbarcato su un volo per Colonia

CATANIA – Un uomo è stato arrestato all’aeroporto di Catania per avere rubato il portafogli di un passeggero. L’uomo, originario di Agrigento e che vive in Germania da molti anni, è stato raggiunto dai poliziotti a bordo di un aereo che stava per decollare.

A chiedere l’intervento dei poliziotti, si legge in un comunicato della Questura di Catania, è stato il proprietario del portafoglio che si è accorto di averlo smarrito solo al momento di oltrepassare il gate d’imbarco.

Il furto all’aeroporto di Catania

Le immagini dei sistemi di sorveglianza hanno consentito alla Polizia di risalire al momento in cui un altro passeggero in attesa dell’imbarco è riuscito ad appropriarsi del portafoglio, approfittando dell’attimo di distrazione della vittima.

A quel punto i poliziotti hanno ricostruito tutti gli spostamenti dell’uomo di 53 anni, originario di Agrigento e residente in Germania, fino a rintracciarlo già seduto a bordo dell’aereo pronto per decollare per Colonia.

Alla vista degli agenti l’uomo ha consegnato particolarmente imbarazzato il denaro prelevato dal portafoglio rubato e poi gettato, prima di salire in cabina, sotto la scaletta d’accesso dell’aereo.

Per il 53enne è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto, mentre il portafoglio con soldi e documenti è stato restituito al proprietario che ha ringraziato il personale della Polizia di Frontiera.