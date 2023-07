Aeroporto Catania, Tajani e Schifani a Sac: “Fatto buon lavoro”

Il presidente della Regione e il vicepresidente del Consiglio hanno sentito l'amministratore delegato Nico Torrisi.

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, nel corso dell’incontro a Palermo per l’emergenza incendi, hanno sentito al telefono l’amministratore delegato della Sac, la società di gestione dello scalo di Catania, Nico Torrisi.

È stata l’occasione, è stato sottolineato, per “dare un segnale di vicinanza da parte delle Istituzioni e per apprezzare il lavoro svolto sin qui per la gestione dell’emergenza, seguita al rogo che ha distrutto parte dello scalo, e nel rispetto del cronoprogramma che porterà alla riapertura del terminal danneggiato già nei prossimi giorni“.