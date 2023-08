Aeroporto di Catania, nuovo sopralluogo di Schifani

Domani la visita del presidente della Regione a Fontanarossa. La Dc intanto interviene sulle polemiche sollevate da FdI

1' DI LETTURA

CATANIA – Nuova visita, domani 3 agosto, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Il governatore, assieme al presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e all’amministratore delegato di Sac Nico Torrisi, effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal “A” dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all’incendio dello scorso 16 luglio e l’operatività del terminale aggiuntivo, realizzato grazie alla collaborazione dell’Aeronautica militare. Alle 12.00 è previsto un punto stampa nei locali degli uffici amministrativi di Sac.

L’intervento della Dc

Dopo la dura presa di posizione dei FdI nei confronti della gestione della crisi, il movimento di Totò Cuffaro cerca di mediare tra le posizioni. “La Democrazia Cristiana ritiene sia opportuno che tutta la coalizione di governo e la politica si impegni al massimo per superare l’attuale fase emergenziale che riguarda l’aeroporto di Catania Lo afferma in una nota la Dc siciliana, che aggiunge: “Le polemiche non aiutano. Le fughe in avanti sono inutili e rischiano di essere dannose per la Sicilia che ha bisogno del lavoro virtuoso e dell’impegno leale e costruttivo di tutti noi per superare questo tempo di difficoltà e disagi. Tutto il resto porterebbe, invece, a pensare male, sperando, però, di non azzeccarci”.

L’intervento del Movimento cinque stelle

In merito alle polemiche sollevate da FdI, interviene Stefania Campo, deputata M5s all’Ars. “È evidente – dice – che non siamo più soli nel chiedere l’immediato commissariamento della SAC. Ciò che ritenevamo doveroso fin dai primi giorni dopo l’incendio del Fontanarossa, oggi, risulta inderogabile anche per tutto il partito di Fratelli d’Italia. Lo apprendiamo con grande soddisfazione, in considerazione soprattutto del silenzio che stava, da una parte, diventando veramente assordante e, dall’altra, della copertura granitica che in queste settimane è arrivata da Schifani e da settori di Forza Italia nei confronti dell’AD, Nico Torrisi”.