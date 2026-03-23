Aeroporto di Catania, Paternò protagonista con l’antica Hybla Major

Sac e Archeoclub d’Italia inaugurano un’installazione dedicata alla Torre Normanna e Federiciana

CATANIA – Valorizzare i territori e promuoverne l’identità storica e culturale è l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Archeoclub d’Italia – sede Ibla Major di Paternò, in collaborazione con SAC, società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso.

All’interno dello scalo catanese è stata installata un’immagine dedicata a Paternò, l’antica Hybla Major, pensata per raccontare ai passeggeri la storia e i simboli più significativi della città. Al centro dell’installazione c’è la Torre Normanna e Federiciana, emblema del territorio, che rappresenta un filo diretto tra le origini legate al vulcanetto e al culto di Cibele e la memoria storica della città etnea.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione culturale dell’Aeroporto di Catania, confermandolo come vetrina delle eccellenze della Sicilia Orientale e punto di incontro tra mobilità e promozione del patrimonio territoriale.

La realizzazione dell’installazione è stata promossa dal dott. Salvo Panebianco e dall’arch. Francesco Finocchiaro.