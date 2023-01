Aeroporto di Palermo, da luglio volo per Porto

Sarà operato da EasyJet e avrà una frequenza settimanale

PALERMO – Anche il Portogallo fra le rotte dell’estate summer 2023 dell’aeroporto di Palermo. Dal primo luglio parte il collegamento EasyJet per Porto. Una frequenza settimanale, il sabato.

“Con questo inedito collegamento vogliamo continuare a dimostrare il nostro costante impegno non solo per la città di Palermo, ma anche per tutta la regione siciliana, da cui non vediamo l’ora di trasportare tantissimi nuovi passeggeri durante la prossima estate”, dice Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia.

“Questa nuova ulteriore rotta nasce nell’ambito della crescita del partner EasyJet, che quest’anno aumenterà del 25% la capacità di posti a disposizione, attestandosi a circa un milione di passeggeri”, dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap.