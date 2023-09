Aeroporto di Palermo, il vice ministro Bignami in visita

“Incontro proficuo e cordiale nel quale si è parlato del futuro e della crescita dello scalo“

PALERMO – Nella giornata di ieri, 23 settembre, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, è stato in visita all’aeroporto di Palermo, dove ha incontrato il presidente e l’amministratore delegato di Gesap, Salvatore Burrafato e Vito Riggio.

“È stato un incontro proficuo e cordiale, per parlare del futuro e della crescita dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – si legge in una nota diffusa dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo, quello che si è svolto ieri, 23 settembre, nei locali del centro direzionale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, in visita nella struttura aeroportuale palermitana“.

All’incontro erano presenti anche l’assessore ai trasporti della Regione siciliana Alessandro Aricò, il senatore Raoul Russo, il vicesindaco del comune di Palermo Carolina Varchi.

Al viceministro è stato illustrato il piano degli investimenti dello scalo aeroportuale. È poi seguita la visita alla torre di controllo e al terminal passeggeri.