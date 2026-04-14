Aeroporto di Palermo, inaugurata l’area Pet: aperta 24 ore su 24

L'iniziativa della Gesap

PALERMO – All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo nasce l’area Pet di circa 350 metri quadrati, accessibile 24 ore su 24, dedicata a chi viaggia con i propri animali, ai cani che assistono individui con fragilità o a chi è di passaggio dall’aerostazione per accompagnare e accogliere i propri cari. E’ l’unico scalo aereo del Sud Italia ad aver attivato un’area di questo tipo, il sesto in Italia.

L’iniziativa è della direzione strategica di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto. L’area Pet si trova nel corridoio esterno tra le due rampe di accesso al terminal (livello partenze), caratterizzato dalla presenza delle installazioni artistiche “torri del sale”. Lo spazio, delimitato da una recinzione, è stato scelto perché garantisce visibilità e facilità di accesso per l’utenza con animali al seguito. All’inaugurazione erano presenti le amministrazioni dei comuni di Cinisi e Terrasini e le associazioni Enpa, Balzoo e Lega del cane.

“L’introduzione dell’area Pet rappresenta molto più di un nuovo servizio, è un segnale concreto della direzione strategica che stiamo imprimendo allo sviluppo dell’aeroporto di Palermo – dice Gianfranco Battisti, Ad di Gesap – oggi gli scali competitivi a livello europeo non si misurano più solo sui volumi di traffico, ma sulla qualità dell’esperienza offerta, sull’inclusività e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali dei viaggiatori. Con questo intervento rafforziamo il posizionamento del Falcone Borsellino come infrastruttura moderna, attenta al benessere del passeggero in tutte le sue dimensioni, compresa quella relazionale e affettiva con i propri animali”.

“L’inaugurazione dell’area Pet è un segnale importante di attenzione verso i cittadini e verso un cambiamento ormai evidente nelle abitudini di viaggio degli italiani – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – oggi, infatti, sono circa 8 milioni le persone nel nostro Paese che scelgono di spostarsi insieme ai propri animali di affezione: un dato che non può più essere considerato marginale, ma che deve orientare le politiche e i servizi, anche nelle infrastrutture strategiche come gli aeroporti. Garantire spazi adeguati, sicuri e accoglienti per gli animali significa migliorare concretamente la qualità dell’esperienza dei viaggiatori, ma anche riconoscere il valore del legame affettivo tra le persone e i loro compagni a quattro zampe. È una questione di rispetto, inclusione e modernità”.