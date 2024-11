Aeroporto di Palermo, le previsioni per Natale: passeggeri in crescita

Dal 23 dicembre al 7 gennaio ci sarà l'aumento del 15%

PALERMO – Per le festività natalizie l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo vedrà una crescita di circa 21 mila passeggeri nel periodo che va dal 23 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 rispetto allo stesso periodo degli anni 23/24.

In totale, le aspettative di traffico indicano che nel periodo preso in esame i passeggeri in transito saranno oltre 161 mila rispetto ai 140 mila dello scorso anno, ovvero +15,13%.

Secondo le previsioni elaborate da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ci sarà un incremento del 15,17%, circa 17 mila passeggeri in più, nei voli domestici, mentre aumenteranno del 14,98% i viaggiatori dei voli internazionali, circa 4mila e 600 in più.

Numeri che fanno il paio con il buon andamento della stagione invernale, che mette a disposizione dei passeggeri l’8% in più dei posti rispetto alla scorsa winter e che registra anche punte di oltre 20 mila passeggeri al giorno con riempimenti medi di 150 passeggeri a volo.

“Questi dati confermano che il sistema turistico sta compiendo gradualmente quella metamorfosi verso la tanto agognata destagionalizzazione dei flussi “,dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap.

“La Sicilia e Palermo risultano tra le mete preferite. Grazie anche al suo sistema aeroportuale, il territorio palermitano risulta attrattivo. Dobbiamo continuare in questa direzione per creare sistemi solidi di economia e sviluppo sostenibile”.