Aeroporto di Trapani, Ombra confermato presidente Airgest

Gli azionisti hanno chiesto un rinvio di cinque giorni per la definizione del nuovo consiglio di amministrazione

PALERMO – L’assemblea degli azionisti di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, per il rinnovo dell’organo amministrativo ha confermato alla presidenza Salvatore Ombra. In rappresentanza del socio Regione Siciliana, la dirigente Danila La Cognata, per il socio Sicindustria, il presidente Gregory Bongiorno e il presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino Durante i lavori, all’aeroporto Vincenzo Florio, questa mattina gli azionisti, dopo aver riconfermato la fiducia ad Ombra, hanno chiesto un rinvio di cinque giorni per la definizione del nuovo consiglio di amministrazione.

Ombra: “La fiducia di Schifani accresce il senso di responsabilità”

“La fiducia del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ha commentato Ombra – accresce il mio entusiasmo ed il senso di responsabilità verso l’aeroporto ed il territorio che ha saputo far sentire il suo calore. Ringrazio altresì la deputazione regionale trapanese che ha sostenuto la bontà del lavoro fatto fino ad oggi e siamo pronti a ripartire pieni di progetti da completare ed altri da intraprendere. Con Schifani condividiamo il fatto che ci sta a cuore il futuro dello scalo e una visione strategica da portare avanti, fatta di sistemi aeroportuali ed efficienza nei collegamenti infrastrutturali”.