Aeroporto Falcone e Borsellino, certificazione per la gestione dell’energia

Rinnovato l'impegno a favore della sostenibilità del business e della tutela ambientale

1' DI LETTURA

PALERMO – Incremento dell’efficienza energetica, procedure standard di gestione dell’energia secondo parametri internazionali. Ma anche riduzione dei costi e miglioramento delle perfomance ambientali. Con queste attività, Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”, ha ottenuto dalla società Sqs la certificazione del proprio sistema di gestione dell’energia (Sge) ai sensi della norma Uni En Iso 50001:2018.

Con la certificazione, Gesap rinnova il proprio impegno a favore della sostenibilità del business e della tutela ambientale, un importante traguardo che fa parte del più ampio piano di attività in corso, finalizzato alla riduzione dell’impatto ambientale della gestione aeroportuale ed in particolare alla neutralità in termini di emissioni di anidride carbonica come previsto nell’ambito del programma Aci airport carbon accreditation (Aca), cui Gesap ha aderito nel 2019. Ma è anche un passo avanti verso il raggiungimento della “Net Zero by 2050”, l’azzeramento delle emissioni nocive entro il 2050.

Dal punto di vista pratico, la Iso 50001:2018 consentirà di ottimizzare i vantaggi derivanti dagli interventi infrastrutturali in corso di realizzazione contenuti nel piano degli investimenti di Gesap – in particolare con riferimento ai progetti relativi agli impianti fotovoltatici (in parte già realizzati), al nuovo sistema 400 hz per l’alimentazione elettrica degli aeromobili, al nuovo sistema Bhs, alla sostituzione del parco auto aziendale con mezzi elettrici, al mobility management – anche grazie alla realizzazione di appositi sistemi di regolazione e monitoraggio dei consumi energetici.

Nella foto, da sinistra: Maurizio Nocilla (team Aca Gesap), Ciro Mancuso, Alessandro Messina e Vittorio Crisà (energy team Gesap), Gabriella Romito (responsabile direzione Qualità e Ambiente Gesap), Marco Chesi (Sms), Antonio Sitzia (Protiviti), Andrea Caschera (Protiviti).