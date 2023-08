Aeroporto non ancora a regime: Salvini: “Ci siamo”, critiche dal Pd

Da una parte le lamentele degli utenti. Dall'altra, lo scontro tra le forze politiche

2' DI LETTURA

CATANIA – A Fontanarossa è stata un’altra mattinata tutt’altro che semplice. Nelle immagini video girate da Alfio D’Agata, le difficoltà inevitabili legate all’operatività del Terminal partenze nella giornata di oggi. Resta da capire, al di là degli annunci quasi quotidiani, quando lo scalo etneo tornerà concretamente a pieno regime.

Nel frattempo, sul fronte politico, prosegue inevitabile il rimbalzo di annunci e responsabilità.

L’annuncio del Ministro Salvini

L’aeroporto di Catania va “verso il rapido ritorno alla piena operatività”. Il ministero dei Trasporti, con una nota, lo evidenzia indicando che il ministro Matteo Salvini, “che è stato in contatto costante con enti, istituzioni e amministratori locali, esprime ‘soddisfazione e sollievo’ e ringrazia ‘tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato'”. “Lo scalo etneo – indica il ministero – riprenderà al più presto a garantire il passaggio di 40mila viaggiatori al giorno. Il vicepremier e ministro, tra gli altri, ha parlato con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Si attendono sviluppi positivi già dalle prossime ore”.

Accuse dal Pd

Intanto, in queste ore, in una lunga nota inviata alla stampa i vertici provinciali del Partito Democratico non vanno giù per il sottile: “L’incendio che venti giorni fa si è propagato all’interno dell’aeroporto e l’inadeguata gestione dell’emergenza da parte di Sac sono stati trattati così, come uno spiacevole inconveniente che ha stressato la società di gestione che fa quello che può. Esattamente come accaduto con i disastri, capitati nemmeno 10 giorni fa, che hanno messo in ginocchio Catania e l’intera provincia: senza luce, senza acqua e – pure – senza mezzi di soccorso per fare fronte agli “inattesi” incendi estivi”.

Infine: “Nessuno si è ancora preoccupato di spiegare cosa è successo e di dire ai cittadini quali accertamenti sono stati avviati e quali interventi si intende mettere a punto per evitare che accada ancora.

Avevamo sollevato una serie di domande, le stesse che ritmano la quotidianità dei catanesi, ma abbiamo assistito ad un coro di parole inutili. Tanta confusione, qualche scaramuccia, poca responsabilità, nessuna soluzione e un mare di silenzio”.