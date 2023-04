La morte di Agata Scuto, l’imputato risponderà in aula

Lo ha comunicato la difesa di Rosario Palermo, accusato di aver ucciso la ventiduenne disabile e poi aver fatto sparire il corpo.

CATANIA – Scena muta dei co-imputati al processo per l’omicidio della ventiduenne disabile di Acireale Agata Scuto, di cui è accusato il catanese Rosario Palermo. L’avrebbe uccisa, per la Procura, poi avrebbe fatto sparire il corpo. E si sarebbe messo nei guai da solo, a distanza di anni, cercando di costruirsi un alibi e rimuginando a voce alta su ipotetici sensi di colpa.

Il movente del delitto, per l’accusa, sarebbe legato al fatto che Palermo avrebbe avuto una relazione clandestina con Agata, figlia della sua compagna dell’epoca. Avrebbe scelto di ucciderla perché nessuno sapesse di loro. Stando sempre all’ipotesi accusatoria, lui l’avrebbe messa incinta. In aula un amico di Palermo e una sua ex, entrambi accusati di favoreggiamento, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Ci si avvicina sempre più a tappe forzate, insomma, al giorno della verità, quando toccherà proprio all’imputato il compito di presentarsi alla sbarra e provare a difendersi, a discolparsi, rispondendo al pubblico ministero Francesco Giuseppe Puleio. Avverrà il prossimo 16 maggio. Dunque ancora un’udienza interlocutoria, al processo per la morte di Agata.

Il processo si celebra dinanzi alla Corte d’assise di Catania e viene ripreso dalle telecamere della trasmissione di Rai 3 “Un giorno in Pretura”. Va precisato che l’accusa si basa su indizi, poiché il corpo della ragazza non è mai stato rinvenuto e non vi è la prova scientifica che la giovane fosse incinta. Particolare, la gravidanza, che l’accusa desume dal fatto che prima di sparire avrebbe avuto un ritardo al ciclo mestruale. Inoltre sarebbe stato trovato qualcosa scritto da lei che lascerebbe ipotizzare che avesse una storia col compagno della madre.