Aggredisce la moglie e gli agenti di Polizia: arrestato un 50enne

La moglie e i poliziotti sono stati trasportati al Pronto Soccorso

CATANIA – Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia dopo che ha minacciato ed aggredito la moglie e gli stessi poliziotti di una volante intervenuti dopo che la donna ha dato l’allarme.

Il marito, che si era anche ferito ad una mano per aver sferrato dei pugni contro una finestra, si è scagliato anche contro gli agenti, che l’hanno bloccato al culmine di una colluttazione. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La moglie è stata accompagnata in ambulanza al Pronto Soccorso, come gli stessi poliziotti rimasti feriti.

Come disposto dal pm di turno, il 50enne è stato rinchiuso in carcere in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip tenutasi nei giorni scorsi, nella quale è stato convalidato l’arresto. La successiva attività istruttoria, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha consentito al Questore di Catania di emettere un provvedimento di ammonimento, misura di prevenzione che ha lo scopo di tutelare la vittima di atti persecutori.