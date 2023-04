Agguato a Catania: ferito un parente del boss deceduto

Si tratta di un 31enne imparentato con un esponente di spicco (oggi deceduto) dei Cursoti milanesi.

CATANIA. Un 31enne è stato ferito con diversi colpi di arma da fuoco a una gamba (ad un ginocchio, per l’esattezza) durante un agguato avvenuto mentre era in auto. Non sarebbe in pericolo di morte.

L’uomo, imparentato con un esponente di spicco del clan dei Cursoti milanesi deceduto e in passato coinvolto in un’indagine della polizia, è ricoverato nell’ospedale San Marco.

Sull’accaduto indaga la squadra mobile. Visto il ‘profilo’ dell’obiettivo della sparatoria, la pista privilegiata dagli investigatori è possa essere maturata in ambienti criminali.