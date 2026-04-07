Indagano i carabinieri

NAPOLI – Un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, martedì 7 aprile, a Napoli. Un agguato è scattato alle 5:10 circa, a colpi d’arma da fuoco. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar.

Il nome della vittima

La vittima si chiamava Fabio Ascione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è deceduto.

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