Agira, il presepe vivente: una tradizione unica in Italia

La notte di Natale

AGIRA (ENNA) – La notte di Natale, nel suggestivo borgo di Agira, in provincia di Enna, si rinnova una tradizione che affonda le sue radici nel cuore della cultura e della religiosità siciliana: il Presepe Vivente di Agira.

Un evento unico nel suo genere, essendo l’unico presepe vivente in Italia a svolgersi proprio il 24 dicembre. L’evento, giunto alla sua 34ª edizione, è organizzato dell’Associazione Amici del Presepe.

Agira, riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia, offre una cornice mozzafiato per questa rappresentazione.

Il presepe si svolge nella parte alta del paese, tra vicoli e scorci che sembrano sospesi nel tempo.

A partire dalle ore 20, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera unica, passeggiando tra le capanne dove vengono fedelmente rappresentati gli antichi mestieri.

Fabbri, falegnami, fornai e tessitrici animano il presepe, ricreando uno spaccato di vita quotidiana che celebra le tradizioni e la cultura popolare.

Il Presepe Vivente di Agira offre un programma articolato e coinvolgente, che include l’Annunciazione, il censimento di Maria e Giuseppe l’incontro di Erode con i Magi.

La rappresentazione culmina con la scena della Natività, ambientata nella maestosa cornice del Castello di Agira, che domina il borgo e regala un panorama indimenticabile.

Partecipare al Presepe Vivente di Agira non significa soltanto vivere un momento di grande spiritualità, ma anche scoprire le bellezze di un borgo ricco di storia e tradizioni.

L’evento è infatti anche un’opportunità per degustare le prelibatezze della cucina locale. Tra i piatti tipici proposti, spiccano i dolci tradizionali come la cassatella, una vera delizia per il palato.

Il Presepe Vivente di Agira è un evento che unisce spiritualità, tradizione e cultura, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

Che siate attratti dal valore religioso della rappresentazione o dalla voglia di scoprire uno dei gioielli nascosti della Sicilia, questa manifestazione saprà conquistarvi con la sua autenticità e il suo calore.

Una notte di Natale da vivere nel cuore della Sicilia, tra emozioni e suggestioni senza tempo.

Le informazioni dettagliate sul programma possono essere consultate sul sito www.presepeviventediagira.tilda.ws/