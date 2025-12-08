 Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta alla crisi idrica
Agricoltori in piazza a Palermo per dire basta alla crisi idrica

Appuntamento per domani, mercoledì 10 dicembre, in piazza Marina
LA PROTESTA
di
1 min di lettura

PALERMO – È prevista per domani, mercoledì 10 dicembre, la manifestazione degli agricoltori a Palermo con corteo e sit-in davanti a Palazzo dei Normanni “per dire basta ad una gestione dell’acqua schizofrenica”, si legge in una nota della Coldiretti.

“Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un’agricoltura moderna dove le risorse idriche rappresentano la base dello sviluppo”, prosegue l’organizzazione agricola.

L’arrivo dei partecipanti è previsto alle 9 in piazza Marina da dove partirà il corteo che si snoderà per corso Vittorio Emanuele fino in piazza del Parlamento. Una delegazione di dirigenti incontrerà i capigruppo dell’Ars ai quali sarà illustrata una piattaforma.

