Agrigento, allarme di Mareamico: sversamenti fognari a San Leone

AGRIGENTO – Da alcuni giorni Mareamico documenta e denuncia che sulla spiaggia delle Dune di San Leone, ad Agrigento, vengono sversate acque fognarie. L’associazione ha allertato l’Aica (l’azienda idrica dei comuni agrigentini), il Comune, l’Arpa, la Capitaneria di porto e la Procura.

“L’unica risposta – dice l’associazione – è arrivata dall’Aica che, dopo aver dichiarato l’estraneità ai fatti (le loro centraline di sollevamento non hanno manifestato nessuna criticità) hanno effettuato le analisi di queste acque, trovandole fortemente inquinate. Mentre gli enti responsabili e preposti ai controlli si scaricano le responsabilità, i turisti e i bagnanti assistono e subiscono questa vergogna”.

L’assessore Savarino: indagini in corso

“La vigilanza della Regione Siciliana a tutela delle coste è alta. L’Arpa ha già risposto alla segnalazione sullo sversamento di reflui fognari nella spiaggia delle Dune a San Leone, richiedendo alla Polizia municipale di Agrigento di concordare in tempi brevi una visita congiunta sui luoghi interessati, per risalire all’origine degli scarichi e non limitarsi solo al monitoraggio delle acque – dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, in merito all’allarme lanciato dall’associazione Mareamico -“.