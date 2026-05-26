Agrigento, Alonge: “Il centrodestra ha la maggioranza in Consiglio”

"Il voto disgiungo ha aiutato l'altro candidato ma lui era in campagna elettorale da 6-7 mesi"

AGRIGENTO – “Il Centrodestra ha già 15 consiglieri, quindi la maggioranza. Avendo questi numeri, con un sindaco diverso dal Centrodestra si potrebbe creare una situazione di stallo di cui la città deve fare a meno”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Agrigento Dino Alonge (Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc) e che andrà al ballottaggio contro Michele Sodano che è il candidato di Controcorrente, Pd, M5S.

“Ora bisogna dialogare. Il Centrodestra è composito e vario, ma c’è sempre modo per incontrarsi e ragionare e c’è ottimismo per il futuro – ha aggiunto – . Il voto disgiunto ha aiutato l’altro candidato a raggiungere questo risultato elettorale, ma lui era in campagna elettorale da 6-7 mesi, mentre io sono arrivato 36 giorni fa e ho preso il 35%. Bisogna tenere conto del tempo che lui ha investito e del voto disgiunto, ma questa in nuova fase, ragionando, tutto può però cambiare”.